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Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка

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Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) - фото 1
Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Millennium 2006-2007
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) - фото 1
  • Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748413
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588831713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Millennium 2006-2007
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rehab (Album Version), Crazy, Maneater (Album Version), Control Myself, Pump It (Radio Edit), I Don't Feel Like Dancing (Radio Edit), Rudebox (Radio Edit), I'm With Stupid, Chasing Cars (Radio Edit), Is It Any Wonder?, When You Were Young, Sugar, We're Goin Down, Valerie, Who Knew, You Give Me Something, Put Your Records On, Gimme More, Call The Shots, About You Now (Radio Edit), Grace Kelly, Young Folks (Album Version), 2 Hearts, Girlfriend (Radio Edit), Big Girls Don't Cry (Personal), Rule The
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rehab (Album Version), Crazy, Maneater (Album Version), Control Myself, Pump It (Radio Edit), I Don't Feel Like Dancing (Radio Edit), Rudebox (Radio Edit), I'm With Stupid, Chasing Cars (Radio Edit), Is It Any Wonder?, When You Were Young, Sugar, We're Goin Down, Valerie, Who Knew, You Give Me Something, Put Your Records On, Gimme More, Call The Shots, About You Now (Radio Edit), Grace Kelly, Young Folks (Album Version), 2 Hearts, Girlfriend (Radio Edit), Big Girls Don't Cry (Personal), Rule The World (Radio Edit), Bleeding Love (Radio Edit), What Goes Around.Comes Around (Radio Edit), Apologize, Ruby, 1973, How To Save A Life (Single Mix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588831713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Millennium 2006-2007
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rehab (Album Version), Crazy, Maneater (Album Version), Control Myself, Pump It (Radio Edit), I Don't Feel Like Dancing (Radio Edit), Rudebox (Radio Edit), I'm With Stupid, Chasing Cars (Radio Edit), Is It Any Wonder?, When You Were Young, Sugar, We're Goin Down, Valerie, Who Knew, You Give Me Something, Put Your Records On, Gimme More, Call The Shots, About You Now (Radio Edit), Grace Kelly, Young Folks (Album Version), 2 Hearts, Girlfriend (Radio Edit), Big Girls Don't Cry (Personal), Rule The
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rehab (Album Version), Crazy, Maneater (Album Version), Control Myself, Pump It (Radio Edit), I Don't Feel Like Dancing (Radio Edit), Rudebox (Radio Edit), I'm With Stupid, Chasing Cars (Radio Edit), Is It Any Wonder?, When You Were Young, Sugar, We're Goin Down, Valerie, Who Knew, You Give Me Something, Put Your Records On, Gimme More, Call The Shots, About You Now (Radio Edit), Grace Kelly, Young Folks (Album Version), 2 Hearts, Girlfriend (Radio Edit), Big Girls Don't Cry (Personal), Rule The World (Radio Edit), Bleeding Love (Radio Edit), What Goes Around.Comes Around (Radio Edit), Apologize, Ruby, 1973, How To Save A Life (Single Mix)


Теги товара: Цветной винил
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