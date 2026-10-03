Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Now Millennium 2006-2007 (coloured) (0196588831713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rehab (Album Version), Crazy, Maneater (Album Version), Control Myself, Pump It (Radio Edit), I Don't Feel Like Dancing (Radio Edit), Rudebox (Radio Edit), I'm With Stupid, Chasing Cars (Radio Edit), Is It Any Wonder?, When You Were Young, Sugar, We're Goin Down, Valerie, Who Knew, You Give Me Something, Put Your Records On, Gimme More, Call The Shots, About You Now (Radio Edit), Grace Kelly, Young Folks (Album Version), 2 Hearts, Girlfriend (Radio Edit), Big Girls Don't Cry (Personal), Rule The World (Radio Edit), Bleeding Love (Radio Edit), What Goes Around.Comes Around (Radio Edit), Apologize, Ruby, 1973, How To Save A Life (Single Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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