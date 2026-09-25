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21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка

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21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) - фото 1
21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
21 Savage
Альбом (сингл)
What Happened To The Streets?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) - фото 1
  • 21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584033716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
21 Savage
Альбом (сингл)
What Happened To The Streets?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Where You From, Ha, Stepbrothers - 21 Savage & Young Nudy, Cup Full, Pop It - 21 Savage & Latto, Mr Recoup - 21 Savage & Drake, J.O.W.Y.H (Jump Out., Dog $Hit - 21 Savage & Glorilla, Code Of Honor - 21 Savage & G Herbo, Gang Over Everything - 21 Savage & Metro Boomin, Halftime Interlude, Big Stepper, Atlanta Tears - 21 Savage & Lil Baby, I Wish - 21 Savage & Jawan Harris
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка

What Happened to the Streets? — четвёртый студийный альбом рэпера 21 Savage, обладателя премии Grammy и мультиплатиновой мировой суперзвезды, выпущенный 12 декабря 2025 года. Издание на виниле 21 Savage продолжает укреплять свой статус одной из самых важных фигур в хип-хопе своего поколения, выпустив свой четвертый сольный студийный альбом «What Happened To The Streets?». В записи альбома приняли участие Young Nudy, Latto, Drake, GloRilla, G Herbo, M etro Boomin, Lil Baby и Jawan Harris. Обложку альбома создал известный дизайнер и художник SLAWN.

Отзывы о товаре 21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584033716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
21 Savage
Альбом (сингл)
What Happened To The Streets?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Where You From, Ha, Stepbrothers - 21 Savage & Young Nudy, Cup Full, Pop It - 21 Savage & Latto, Mr Recoup - 21 Savage & Drake, J.O.W.Y.H (Jump Out., Dog $Hit - 21 Savage & Glorilla, Code Of Honor - 21 Savage & G Herbo, Gang Over Everything - 21 Savage & Metro Boomin, Halftime Interlude, Big Stepper, Atlanta Tears - 21 Savage & Lil Baby, I Wish - 21 Savage & Jawan Harris
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
What Happened to the Streets? — четвёртый студийный альбом рэпера 21 Savage, обладателя премии Grammy и мультиплатиновой мировой суперзвезды, выпущенный 12 декабря 2025 года. Издание на виниле 21 Savage продолжает укреплять свой статус одной из самых важных фигур в хип-хопе своего поколения, выпустив свой четвертый сольный студийный альбом «What Happened To The Streets?». В записи альбома приняли участие Young Nudy, Latto, Drake, GloRilla, G Herbo, M etro Boomin, Lil Baby и Jawan Harris. Обложку альбома создал известный дизайнер и художник SLAWN.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


21 Savage - What Happened To The Streets? (0199584033716) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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