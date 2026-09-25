Black Label Society - Doom Crew Inc. (coloured) (0602435935935) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Doom Crew Inc.
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748388
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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602435935935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Doom Crew Inc.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Set You Free, Destroy & Conquer, You Made Me Want To Live, Forever And A Day, End Of Days, Ruins, Forsaken, Love Reign Down, 2021 Version, Gospel Of Lies, Shelter Me, Gather All My Sins, Farewell Ballad
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Black Label Society - Doom Crew Inc. (coloured) (0602435935935) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Set You Free, Destroy & Conquer, You Made Me Want To Live, Forever And A Day, End Of Days, Ruins, Forsaken, Love Reign Down, 2021 Version, Gospel Of Lies, Shelter Me, Gather All My Sins, Farewell Ballad
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Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602435935935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Doom Crew Inc.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Set You Free, Destroy & Conquer, You Made Me Want To Live, Forever And A Day, End Of Days, Ruins, Forsaken, Love Reign Down, 2021 Version, Gospel Of Lies, Shelter Me, Gather All My Sins, Farewell Ballad
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Set You Free, Destroy & Conquer, You Made Me Want To Live, Forever And A Day, End Of Days, Ruins, Forsaken, Love Reign Down, 2021 Version, Gospel Of Lies, Shelter Me, Gather All My Sins, Farewell Ballad
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Black Label Society - Doom Crew Inc. (coloured) (0602435935935) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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