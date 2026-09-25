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OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка

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OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) - фото 1
OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Grave Of The Fireflies: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) - фото 1
  • OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748384
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OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008091014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Grave Of The Fireflies: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Grave of the Fireflies 'Firefly, Grave of the Fireflies Episode I 'Night', Grave of the Fireflies 'Brothers', Grave of the Fireflies 'War or Air Raid', Grave of the Fireflies Episode II 'Setsuko', Grave of the Fireflies 'Mother', Grave of the Fireflies Hotaru, Grave of the Fireflies By the Stream, Grave of the Fireflies Illusion of the Breeze and the Red Parasol, Grave of the Fireflies Black Rain, Summer Grass
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка

Фильм "Могила светлячков" режиссера Исао Такахаты теперь доступен на популярном виниле Studio Ghibli! Это полное переиздание двух титров из фильма 1988 года "Могила светлячков", альбом изображений и коллекция саундтреков, с последним ремастерингом, а также великолепным дополнением, включающим комментарии, обсуждение, партитуру, сценарий (отрывки) и другую информацию. Альбом вдохновлен тремя музыкантами, которых зовут Митио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава, "мыслями о войне" и историей главных героев, маленьких братьев и сестер Сейты и Сэцуко. Музыка: Мичио Мамия, Масахико Сато, Кадзуо Киккава* 10 песен* Оригинальная пластинка выпущена 25.11.1987 г. Прилагается 12-страничный текстовый вкладыш (музыка / обсуждение за круглым столом режиссером Такахатой и тремя композиторами).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008091014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Grave Of The Fireflies: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Grave of the Fireflies 'Firefly, Grave of the Fireflies Episode I 'Night', Grave of the Fireflies 'Brothers', Grave of the Fireflies 'War or Air Raid', Grave of the Fireflies Episode II 'Setsuko', Grave of the Fireflies 'Mother', Grave of the Fireflies Hotaru, Grave of the Fireflies By the Stream, Grave of the Fireflies Illusion of the Breeze and the Red Parasol, Grave of the Fireflies Black Rain, Summer Grass
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Япония
Описание
Фильм "Могила светлячков" режиссера Исао Такахаты теперь доступен на популярном виниле Studio Ghibli! Это полное переиздание двух титров из фильма 1988 года "Могила светлячков", альбом изображений и коллекция саундтреков, с последним ремастерингом, а также великолепным дополнением, включающим комментарии, обсуждение, партитуру, сценарий (отрывки) и другую информацию. Альбом вдохновлен тремя музыкантами, которых зовут Митио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава, "мыслями о войне" и историей главных героев, маленьких братьев и сестер Сейты и Сэцуко. Музыка: Мичио Мамия, Масахико Сато, Кадзуо Киккава* 10 песен* Оригинальная пластинка выпущена 25.11.1987 г. Прилагается 12-страничный текстовый вкладыш (музыка / обсуждение за круглым столом режиссером Такахатой и тремя композиторами).


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка - купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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