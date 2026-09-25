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OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка

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OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) - фото 1
OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) - фото 1
  • OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748383
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Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008090017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Theme, 1st Variation, 2nd Variation, 3rd Variation, 4th Variation, 5th Variation, Finale
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка

Великий Вивальди в аранжировке Joe Hisaishi. Да, несколько вариаций всего одной темы, да, всего одна сторона, да всего 14 минут, но какие зато эти 14 минут! Каждая секунда на вес золота и стоит часа некоторых творений! Просто блеск! Ну и разумеется японский винил высочайшего качества.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008090017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Theme, 1st Variation, 2nd Variation, 3rd Variation, 4th Variation, 5th Variation, Finale
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Великий Вивальди в аранжировке Joe Hisaishi. Да, несколько вариаций всего одной темы, да, всего одна сторона, да всего 14 минут, но какие зато эти 14 минут! Каждая секунда на вес золота и стоит часа некоторых творений! Просто блеск! Ну и разумеется японский винил высочайшего качества.


Теги товара: Limited Edition
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