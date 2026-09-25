OST - Porco Rosso: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008087413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Porco Rosso: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 748382
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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008087413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Porco Rosso: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
The Blue Sky of the Adriatic Sea, The Age of Adventurous Pilots, Crimson Wings, The Savoia in the Clouds, Piccolo S.P.A., Playing War, Flying Boat ''Dabohaze'', Hotel Adriano's Window, Global Terror, The Theme of Marco and Gina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Porco Rosso: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008087413) виниловая пластинка
Создайте неповторимую атмосферу с виниловой пластинкой OST - "Porco Rosso: Soundtrack" от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом является звуковым оформлением одноименного анимационного фильма, который перенесет вас в эпоху приключений и воздушных баталий. Каждая нота на пластинке пронизана магией музыки Хисаиси, создавая неповторимую атмосферу и эмоциональное воздействие. Готовы погрузиться в удивительный мир звуков и мелодий? Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и прочувствовать всю глубину этой прекрасной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008087413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Porco Rosso: Image Album
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
The Blue Sky of the Adriatic Sea, The Age of Adventurous Pilots, Crimson Wings, The Savoia in the Clouds, Piccolo S.P.A., Playing War, Flying Boat ''Dabohaze'', Hotel Adriano's Window, Global Terror, The Theme of Marco and Gina
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Создайте неповторимую атмосферу с виниловой пластинкой OST - "Porco Rosso: Soundtrack" от талантливого композитора Джо Хисаиси (Япония) на одном LP. Этот альбом является звуковым оформлением одноименного анимационного фильма, который перенесет вас в эпоху приключений и воздушных баталий. Каждая нота на пластинке пронизана магией музыки Хисаиси, создавая неповторимую атмосферу и эмоциональное воздействие. Готовы погрузиться в удивительный мир звуков и мелодий? Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и прочувствовать всю глубину этой прекрасной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Porco Rosso: Image Album (Joe Hisaishi) (4988008087413) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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