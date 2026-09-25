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OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка

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OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 2
OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 3
OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 4
OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Cat Returns
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 1
  • OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 2
  • OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 3
  • OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 4
  • OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748381
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008096118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Cat Returns
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Opening, Have You Waken Up, Haru?, Encounter With Rune, Chat With A Cat, Procession Of The Cat King, The Cat Returns, Dull Time After Lessons, Mysterious Voice, At The Juuji-Gai, Following Muta, Welcome To The Cat Office, The Abduction To The Seraglio, Is This The Catland?, To The Castle Of The Cat King, Me, A Cat?, Rumba Of The Juggler Cat, Polka Of The Belly-Dance Cat, Waltz Katzen Blut, I'm Funbert Von Zikkingen!, I'm Not A Decoy, Escape From The Labyrinth, Rune And Yuki, Escape, I'm Back, I'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка

Саундтрек к аниме: Возвращение кота от Yuji Nomi



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008096118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Cat Returns
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Opening, Have You Waken Up, Haru?, Encounter With Rune, Chat With A Cat, Procession Of The Cat King, The Cat Returns, Dull Time After Lessons, Mysterious Voice, At The Juuji-Gai, Following Muta, Welcome To The Cat Office, The Abduction To The Seraglio, Is This The Catland?, To The Castle Of The Cat King, Me, A Cat?, Rumba Of The Juggler Cat, Polka Of The Belly-Dance Cat, Waltz Katzen Blut, I'm Funbert Von Zikkingen!, I'm Not A Decoy, Escape From The Labyrinth, Rune And Yuki, Escape, I'm Back, I'
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Саундтрек к аниме: Возвращение кота от Yuji Nomi


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


OST - The Cat Returns (Yuji Nomi) (4988008096118) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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