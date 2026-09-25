Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 748372
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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