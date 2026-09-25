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Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) - фото 1
  • Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Two Against Nature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gaslighting Abbie, What A Shame About Me, Two Against Nature, Janie Runaway, Almost Gothic, Jack Of Speed, Cousin Dupree, Negative Girl, West Of Hollywood


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steely Dan - Two Against Nature (coloured) (0603497808328) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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