Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Adagietto: Smooth And Relaxing Classical Music (coloured) (5026854537948) виниловая пластинка
Этот альбом представляет собой подборку созерцательных произведений классической музыки и предназначен для слушателей, ищущих спокойного, умиротворяющего звукового ландшафта. В трек-листе сочетаются масштабные оркестровые композиции Малера и Уильямса с камерной точностью Баха и Дебюсси. Издание на серебристом 180 г виниле Сторона А открывается Адажиетто из Пятой симфонии Малера, получившей особую известность благодаря использованию в фильме «Смерть в Венеции». За ним следуют тема из «Списка Шиндлера» Джона Уильямса и «После сна» Форе. Таким образом, первая часть альбома характеризуется богатыми оркестровыми аранжировками. Сторона Б переходит к более камерной обстановке, выводя солистов на передний план. После импрессионистских звуков Дебюсси следует «Aquarium» Сен-Санса, ставший знаменитым как музыкальная тема Каннского кинофестиваля. Программа завершается Adagio Cantabile из «Патетической» сонаты Бетховена. Среди исполнителей Михаил Плетнев, Тасмин Литтл, Кун-Ву Пайк, Александр Таро, Эммануэль Паю, Беатрис Рана, сэр Саймон Рэттл, The Nash Ensemble, Les Violons du Roy, Берлинский филармонический оркестр, Камерный оркестр Парижа и другие.
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