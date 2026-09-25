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Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Silence In The Secret Garden
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) - фото 1
  • Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Silence In The Secret Garden
Жанр
House
Трек-лист
Entrance 2 The Garden, People, Backagainforthefirsttime?, LiveInLA 1998, P.b.c., Shine, Yesterdays Party Watta Bout It, Silence In The Secret Garden, On My Way Home, Sweet Yesterday
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка

«Silence In The Secret Garden» — четвертый альбом детройтского продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), первоначально выпущенный в 2003 году Издание на цветном 180 г виниле «Silence In The Secret Garden» — это глубоко личное и духовное путешествие в сердце и душу афроамериканской музыки. От дерзкого мрачного минимализма заглавного трека «Silence In The Secret Garden» до неотразимого фанка «Yesterday's Party…» этот классический альбом продолжает удивлять и вдохновлять.

Отзывы о товаре Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Silence In The Secret Garden
Жанр
House
Трек-лист
Entrance 2 The Garden, People, Backagainforthefirsttime?, LiveInLA 1998, P.b.c., Shine, Yesterdays Party Watta Bout It, Silence In The Secret Garden, On My Way Home, Sweet Yesterday
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Silence In The Secret Garden» — четвертый альбом детройтского продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), первоначально выпущенный в 2003 году Издание на цветном 180 г виниле «Silence In The Secret Garden» — это глубоко личное и духовное путешествие в сердце и душу афроамериканской музыки. От дерзкого мрачного минимализма заглавного трека «Silence In The Secret Garden» до неотразимого фанка «Yesterday's Party…» этот классический альбом продолжает удивлять и вдохновлять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moodymann - Silence In The Secret Garden (coloured) (5060100745497) виниловая пластинка - купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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