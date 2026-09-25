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Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка

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Booker T. &amp; The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) - фото 1
Booker T. &amp; The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Doin Our Thing
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Booker T. &amp; The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) - фото 1
  • Booker T. &amp; The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748354
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Загружаем...
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Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JACKPOT RECORDS
Barcode
[0843563157060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Doin Our Thing
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Can Dig It, Expressway (To Your Heart), Doin' Our Thing, You Don't Love Me, Never My Love, The Exodus Song, The Beat Goes On, Ode To Billie Joe, Blue On Green, You Keep Me Hanging On, Let's Go Get Stoned
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом R &B-группы Booker T. & the M. G.'s, выпущенный в апреле 1968 года. Альбом стал их первой самостоятельной работой и занял 176-ю строчку в чарте Billboard Top 200.

Отзывы о товаре Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JACKPOT RECORDS
Barcode
[0843563157060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Doin Our Thing
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Can Dig It, Expressway (To Your Heart), Doin' Our Thing, You Don't Love Me, Never My Love, The Exodus Song, The Beat Goes On, Ode To Billie Joe, Blue On Green, You Keep Me Hanging On, Let's Go Get Stoned
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Шестой студийный альбом R &B-группы Booker T. & the M. G.'s, выпущенный в апреле 1968 года. Альбом стал их первой самостоятельной работой и занял 176-ю строчку в чарте Billboard Top 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Booker T. & The M.G.s - Doin Our Thing (Analogue) (coloured) (0843563157060) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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