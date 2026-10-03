Top.Mail.Ru
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 1
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 2
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 3
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 4
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 1
  • Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 2
  • Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 3
  • Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 4
  • Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748352
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605248516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, Man Like U - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, We (Feat. Bizhiki) - Xcel Energy Center, St Paul, Mn. Oct 03 2019, Jelmore - Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Id. Jan 19 2020, 666 - The Pavilion At Toyota Music Factory, Irving, Tx. Apr 03 2022, Heavenly Father - Mediolanum, Milan, It. Nov 05 2022, P.D.L.I.F. - Red Hill Auditorium, Perth, Au. Feb 26 2023, Hey, Ma - Pitchfork Music Festival, Chicago, Il. July 23 2023, A Satisfied Mind - State Th
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Volumes (2) – One
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка

«Volumes: One - Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band» — первый нестудийный альбом группы Bon Iver, включающий 10 уникальных концертных выступлений, записанных в период с 2019 по 2023 год и демонстрирующих Джастина Вернона и его группу в их лучшем виде Издание на виниле Записанный в период с 2019 по 2023 год, когда Bon Iver дали свой последний на сегодняшний день концерт, «Volumes: One» включает в себя музыку из альбомов «22, A Million» 2016 года и «i,i» 2019 года, дополненную несколькими ключевыми треками.

Отзывы о товаре Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605248516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, Man Like U - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, We (Feat. Bizhiki) - Xcel Energy Center, St Paul, Mn. Oct 03 2019, Jelmore - Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Id. Jan 19 2020, 666 - The Pavilion At Toyota Music Factory, Irving, Tx. Apr 03 2022, Heavenly Father - Mediolanum, Milan, It. Nov 05 2022, P.D.L.I.F. - Red Hill Auditorium, Perth, Au. Feb 26 2023, Hey, Ma - Pitchfork Music Festival, Chicago, Il. July 23 2023, A Satisfied Mind - State Th
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Volumes (2) – One
Страна производитель
США
Описание
«Volumes: One - Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band» — первый нестудийный альбом группы Bon Iver, включающий 10 уникальных концертных выступлений, записанных в период с 2019 по 2023 год и демонстрирующих Джастина Вернона и его группу в их лучшем виде Издание на виниле Записанный в период с 2019 по 2023 год, когда Bon Iver дали свой последний на сегодняшний день концерт, «Volumes: One» включает в себя музыку из альбомов «22, A Million» 2016 года и «i,i» 2019 года, дополненную несколькими ключевыми треками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...