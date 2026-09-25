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Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка

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Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Self Preserved While The Bodies Float Up
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) - фото 1
  • Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) - фото 2
  • Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748344
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Self Preserved While The Bodies Float Up
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Part Cardiac, SuperImposer, Build Us A Rocket Then, Oscar Acceptance Speech, Ransoms, A Penny's Weight, Silent / Transparent, It's My Tail And I'll Chase It If I Want To, Pine, SuperImposter, Cloak, To The Zoo, Cheeseus, As Devils Do, Perfect Timing, The Day After The Duke, Sport Axe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part Cardiac, SuperImposer, Build Us A Rocket Then, Oscar Acceptance Speech, Ransoms, A Penny's Weight, Silent / Transparent, It's My Tail And I'll Chase It If I Want To, Pine, SuperImposter, Cloak, To The Zoo, Cheeseus, As Devils Do, Perfect Timing, The Day After The Duke, Sport Axe

Отзывы о товаре Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Self Preserved While The Bodies Float Up
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Part Cardiac, SuperImposer, Build Us A Rocket Then, Oscar Acceptance Speech, Ransoms, A Penny's Weight, Silent / Transparent, It's My Tail And I'll Chase It If I Want To, Pine, SuperImposter, Cloak, To The Zoo, Cheeseus, As Devils Do, Perfect Timing, The Day After The Duke, Sport Axe
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part Cardiac, SuperImposer, Build Us A Rocket Then, Oscar Acceptance Speech, Ransoms, A Penny's Weight, Silent / Transparent, It's My Tail And I'll Chase It If I Want To, Pine, SuperImposter, Cloak, To The Zoo, Cheeseus, As Devils Do, Perfect Timing, The Day After The Duke, Sport Axe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oceansize - Self Preserved While The Bodies Float Up (0802644827810) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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