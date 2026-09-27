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W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка

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W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Best Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) - фото 1
  • W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551803618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Best Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Saturday Night's Alright For Fighting, Animal (***k Like A Beast), I Wanna Be Somebody, L.O.V.E. Machine, On Your Knees, Show No Mercy, Blind In Texas, Wild Child, Sex Drive, 9-5 N.A.S.T.Y., Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue), Mean Man, Unreal, Helldorado, Dirty Balls
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday Night's Alright For Fighting, Animal (***k Like A Beast), I Wanna Be Somebody, L.O.V.E. Machine, On Your Knees, Show No Mercy, Blind In Texas, Wild Child, Sex Drive, 9-5 N.A.S.T.Y., Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue), Mean Man, Unreal, Helldorado, Dirty Balls

Отзывы о товаре W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551803618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Best Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Saturday Night's Alright For Fighting, Animal (***k Like A Beast), I Wanna Be Somebody, L.O.V.E. Machine, On Your Knees, Show No Mercy, Blind In Texas, Wild Child, Sex Drive, 9-5 N.A.S.T.Y., Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue), Mean Man, Unreal, Helldorado, Dirty Balls
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday Night's Alright For Fighting, Animal (***k Like A Beast), I Wanna Be Somebody, L.O.V.E. Machine, On Your Knees, Show No Mercy, Blind In Texas, Wild Child, Sex Drive, 9-5 N.A.S.T.Y., Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue), Mean Man, Unreal, Helldorado, Dirty Balls
Самовывоз
Доставка
Отзывы


W.A.S.P. - The Best Of The Best (0636551803618) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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