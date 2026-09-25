Vola - Friend Of A Phantom (coloured) (8712725748823) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Friend Of A Phantom
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 748340
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725748823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Friend Of A Phantom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cannibal (feat Anders Friden of In Flames), Break My Lying Tongue, We Will Not Disband, Glass Mannequin, Bleed Out, Paper Wolf, I Don't Know How We Got Here, Hollow Kid, Tray
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Vola - Friend Of A Phantom (coloured) (8712725748823) виниловая пластинка
Смешивающий жанры датско-шведский квартет VOLA возвращается с альбомом Friend Of A Phantom. Издание на цветном виниле. Прошло три года с момента выхода определяющего альбома VOLA «Witness». Это была звуковая атака, которая отражала их фирменное сочетание вдумчивых повествований с сокрушительными риффами и экспериментальной изысканностью, включая элементы техно-метала, прогрессивного альтернативного рока и электроники. После напряженного гастрольного графика, в ходе которого они объездили Европу и, впервые, США, Канаду и Южную Америку, теперь они возвращаются, воодушевленные всем этим опытом, наполненные их совершенно новым студийным альбомом «Friend of a Phantom».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725748823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Friend Of A Phantom
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cannibal (feat Anders Friden of In Flames), Break My Lying Tongue, We Will Not Disband, Glass Mannequin, Bleed Out, Paper Wolf, I Don't Know How We Got Here, Hollow Kid, Tray
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Смешивающий жанры датско-шведский квартет VOLA возвращается с альбомом Friend Of A Phantom. Издание на цветном виниле. Прошло три года с момента выхода определяющего альбома VOLA «Witness». Это была звуковая атака, которая отражала их фирменное сочетание вдумчивых повествований с сокрушительными риффами и экспериментальной изысканностью, включая элементы техно-метала, прогрессивного альтернативного рока и электроники. После напряженного гастрольного графика, в ходе которого они объездили Европу и, впервые, США, Канаду и Южную Америку, теперь они возвращаются, воодушевленные всем этим опытом, наполненные их совершенно новым студийным альбомом «Friend of a Phantom».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Vola - Friend Of A Phantom (coloured) (8712725748823) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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