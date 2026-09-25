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Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка

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Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) - фото 1
  • Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ringin' In My Head, Again, Push Down & Turn, When Angels Learn To Fly, Live This Way, Don't Bring Me Down, In Love With The Pain, The Chain, Ride, If My Heart Had Wings, Some Stories, The Devil In Your Eyes, Keep On Keeping' On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка

Лимитированное издание на цветном 180-граммовом аудиофильском красном виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020502459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
The Human Condition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ringin' In My Head, Again, Push Down & Turn, When Angels Learn To Fly, Live This Way, Don't Bring Me Down, In Love With The Pain, The Chain, Ride, If My Heart Had Wings, Some Stories, The Devil In Your Eyes, Keep On Keeping' On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на цветном 180-граммовом аудиофильском красном виниле. Black Stone Cherry - американская рок-группа, образованная в 2001 году в Эдмонтоне, Кентукки. Они подписали контракт с Roadrunner Records. Группа состоит из Криса Робертсона (вокал, гитара), Бена Уэллса (ритм-гитара, бэк-вокал), Джона Лохана (бас-гитара, бэк-вокал) и Джона Фреда Янга (ударные, бэк-вокал).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Stone Cherry - The Human Condition (coloured) (0810020502459) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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