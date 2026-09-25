Top.Mail.Ru
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 1
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 1
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка

Новый альбом Mdou Moctar — это Funeral for Justice, полностью перезаписанный и переработанный для акустических и традиционных инструментов



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом Mdou Moctar — это Funeral for Justice, полностью перезаписанный и переработанный для акустических и традиционных инструментов


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...