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Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) - фото 1
  • Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748337
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Загружаем...
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Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465843293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Skateaway, Expresso Love, Hand In Hand "Dire Straits", Solid Rock, Les Boys
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка

Записанный в 1980 году на студии Power Station в Нью-Йорке, это третий альбом Dire Straits. Он содержит две самые популярные песни группы - "Tunnel of Love" и "Romeo and Juliet". В целом, "Making Movies" стал 6-кратно золотым и 7-кратно платиновым по всему миру. Майлз Шоуэлл занимался мастерингом на половинной скорости в студии Abbey Road Studios в Лондоне, в результате чего получился звук с превосходным звучанием высоких частот и и очень четким и стабильным стереоизображением. Отпечатанное на виниле плотностью 180 г, переиздание снабжено альтернативным оформлением, заменяющим красный и синий цвета оригинальной обложки альбома, и имеет также внутренний конверт с принтом, полоску-оби с логотипом Half-Speed ??Master и сертификат подлинности Abbey Road.

Отзывы о товаре Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465843293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Making Movies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tunnel Of Love, Romeo And Juliet, Skateaway, Expresso Love, Hand In Hand "Dire Straits", Solid Rock, Les Boys
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Записанный в 1980 году на студии Power Station в Нью-Йорке, это третий альбом Dire Straits. Он содержит две самые популярные песни группы - "Tunnel of Love" и "Romeo and Juliet". В целом, "Making Movies" стал 6-кратно золотым и 7-кратно платиновым по всему миру. Майлз Шоуэлл занимался мастерингом на половинной скорости в студии Abbey Road Studios в Лондоне, в результате чего получился звук с превосходным звучанием высоких частот и и очень четким и стабильным стереоизображением. Отпечатанное на виниле плотностью 180 г, переиздание снабжено альтернативным оформлением, заменяющим красный и синий цвета оригинальной обложки альбома, и имеет также внутренний конверт с принтом, полоску-оби с логотипом Half-Speed ??Master и сертификат подлинности Abbey Road.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Making Movies (Half Speed) (0602465843293) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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