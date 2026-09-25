Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea (0673855013619) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
In The Aeroplane Over The Sea
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748335
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Характеристики
Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855013619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
In The Aeroplane Over The Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One, Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost, Untitled, Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea (0673855013619) виниловая пластинка
Neutral Milk Hotel – это альбом группы Elephant 6, созданный Джеффом Мангамом, Джулианом Костером (Music Tapes), Скоттом Спиллейном (Gerbils) и Джереми Барнсом (Beirut, A Hawk and a Hacksaw). «In the Aeroplane Over the Sea» – один из самых продаваемых альбомов лейбла Merge за всю историю. Кроме того, ежегодно альбом входит в число самых продаваемых виниловых пластинок в США. Вышедший в 1998 году, альбом «In the Aeroplane Over the Sea» был назван журналом Magnet лучшим альбомом 90-х. На момент переиздания (2005) альбом получил оценку 10,0 по версии Pitchfork.
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Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855013619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
In The Aeroplane Over The Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One, Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost, Untitled, Two
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Neutral Milk Hotel – это альбом группы Elephant 6, созданный Джеффом Мангамом, Джулианом Костером (Music Tapes), Скоттом Спиллейном (Gerbils) и Джереми Барнсом (Beirut, A Hawk and a Hacksaw). «In the Aeroplane Over the Sea» – один из самых продаваемых альбомов лейбла Merge за всю историю. Кроме того, ежегодно альбом входит в число самых продаваемых виниловых пластинок в США. Вышедший в 1998 году, альбом «In the Aeroplane Over the Sea» был назван журналом Magnet лучшим альбомом 90-х. На момент переиздания (2005) альбом получил оценку 10,0 по версии Pitchfork.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea (0673855013619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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