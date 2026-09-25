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Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) виниловая пластинка

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Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) - фото 1
Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
1919 Eternal
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) - фото 1
  • Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748329
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Характеристики

Бренд
MNRK
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164438159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
1919 Eternal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bleed For Me, Lords Of Destruction, Demise Of Sanity, Life, Birth, Blood, Doom, Bridge To Cross, Battering Ram, Speedball, Graveyard Disciples, Genocide Junkies, Lost Heaven, Refuse To Bow Down, Mass Murder Machine, Beserkers, America The Beautiful
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) виниловая пластинка

1919 Eternal — третий студийный альбом американской метал группы Black Label Society. Альбом был выпущен 5 марта 2002 года и был посвящён деду Закка Уайлда. Несколько песен из альбома 1919 Eternal изначально были написаны для альбома Оззи Осборна Down To Earth.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Black Label Society - 1919 Eternal (coloured) (0634164438159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MNRK
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164438159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
1919 Eternal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bleed For Me, Lords Of Destruction, Demise Of Sanity, Life, Birth, Blood, Doom, Bridge To Cross, Battering Ram, Speedball, Graveyard Disciples, Genocide Junkies, Lost Heaven, Refuse To Bow Down, Mass Murder Machine, Beserkers, America The Beautiful
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
1919 Eternal — третий студийный альбом американской метал группы Black Label Society. Альбом был выпущен 5 марта 2002 года и был посвящён деду Закка Уайлда. Несколько песен из альбома 1919 Eternal изначально были написаны для альбома Оззи Осборна Down To Earth.


Теги товара: Цветной винил
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