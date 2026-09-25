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Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure Continuation
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) - фото 1
  • Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748323
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Характеристики

Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0194399569313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure Continuation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harridan, Of the New Day [1], Rats Return, Dignity [1], Herd Culling, Walk the Plank [1], Chimera's Wreck [1]
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) виниловая пластинка

ВЕРНУТЬСЯ И ПРОДОЛЖАТЬ: ПЕРВЫЙ НОВЫЙ АЛЬБОМ PORCUPINE TREE ЗА 12 ЛЕТ! CLOSURE/CONTINUATION, первая студийная работа легенд прогрессивного рока, увидит свет в июне 2022 года на CD, виниле и в deluxe-форматах Harridan, первый сингл с нового альбома, доступен для прослушивания ЗДЕСЬ 24 июня в продажу поступит CLOSURE/CONTINUATION — новый альбом легендарной группы Porcupine Tree, одного из самых изобретательных и впередсмотрящих коллективов в истории британской рок-музыки. CLOSURE/CONTINUATION станет первой студийной работой группы за 12 лет и включит в себя 7 новых композиций. Альбом увидит свет как в стандартных форматах на CD- (Jewelbox) и виниле, так и в лимитированных изданиях — на двух 180-граммовых пластинках белого цвета и в формате deluxe-бокс-сет, в который войдет стандартное CD-издание, дополнительный диск с инструментальными версиями и тремя бонусными треками, Blu-ray диск со звуком в формате 5.1/Dolby Atmos, а также эксклюзивный арт-бук. Совместно с новостями о скором выходе альбома, группа также представила и первый сингл Harridan, доступный для прослушивания ЗДЕСЬ. Harridan дает идеальное представление для повторного знакомства с поистине уникальным звучанием Porcupine Tree. Это мощное восьмиминутное путешествие, возвещающее о возвращении к активной деятельности совершенно необычной рок-группы. Porcupine Tree о Harridan и CLOSURE/CONTINUATION: «Harridan, как и несколько других новых песен, была в работе вскоре после выхода The Incident в 2009 году. Сначала эти композиции жили на жестком диске в медленно растущем компьютерном файле с пометкой PT2012, который потом переименовывался в PT2015, PT2018 и так далее. Были времена, когда мы даже забывали, что эти треки в принципе существуют — а потом наступала пора, когда они побуждали нас закончить их, чтобы посмотреть, куда они нас приведут. Слушая готовые работы, было ясно, что это не похоже ни на одну из наших работ вне группы. Это объединенная ДНК людей, стоящих за музыкой, означала, что эти треки формируют то, что бесспорно, безошибочно и очевидно является записью Porcupine Tree. Вы услышите, как эта ДНК течет через Harridan». Porcupine Tree — это Стивен Уилсон, Ричард Барбьери и Гэвин Харрисон. Впервые созданная Уилсоном в 1987 году в качестве пространства для экспериментальных записей, которые он делал вне своего синти-поп дуэта No-Man, группа Porcupine Tree в начале 90-х годов превратилась в полноценный коллектив, чтобы продолжить реализацию своих идей как на записи, так и на сцене. С годами Porcupine Tree постоянно развивались. Музыка коллектива переходила от пасторального психоделического рока и эмбиентных электронных саундскейпов к экспериментальному поп-музыке и, в конце концов, — с "шедевром 21 века" In Absentia (Classic Rock) — к собственному уникальному звучанию. Последние альбомы Porcupine Tree без труда объединили все эти жанры и позволили им занять уникальную для них музыкальную вселенную. Porcupine Tree выпустили десять альбомов, начиная с "On The Sunday of Life" 1992 года и заканчивая "The Incident" в 2009 году. Группа взяла творческий перерыв после своего самого большого на тот момент концертного выступления в Королевском Альберт-холле в октябре 2010 года — и теперь они возвращаются, чтобы удивить мир вновь.

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Closure Continuation (coloured) (0194399569313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music for Nations
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music For Nations
Barcode
[0194399569313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure Continuation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harridan, Of the New Day [1], Rats Return, Dignity [1], Herd Culling, Walk the Plank [1], Chimera's Wreck [1]
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
ВЕРНУТЬСЯ И ПРОДОЛЖАТЬ: ПЕРВЫЙ НОВЫЙ АЛЬБОМ PORCUPINE TREE ЗА 12 ЛЕТ! CLOSURE/CONTINUATION, первая студийная работа легенд прогрессивного рока, увидит свет в июне 2022 года на CD, виниле и в deluxe-форматах Harridan, первый сингл с нового альбома, доступен для прослушивания ЗДЕСЬ 24 июня в продажу поступит CLOSURE/CONTINUATION — новый альбом легендарной группы Porcupine Tree, одного из самых изобретательных и впередсмотрящих коллективов в истории британской рок-музыки. CLOSURE/CONTINUATION станет первой студийной работой группы за 12 лет и включит в себя 7 новых композиций. Альбом увидит свет как в стандартных форматах на CD- (Jewelbox) и виниле, так и в лимитированных изданиях — на двух 180-граммовых пластинках белого цвета и в формате deluxe-бокс-сет, в который войдет стандартное CD-издание, дополнительный диск с инструментальными версиями и тремя бонусными треками, Blu-ray диск со звуком в формате 5.1/Dolby Atmos, а также эксклюзивный арт-бук. Совместно с новостями о скором выходе альбома, группа также представила и первый сингл Harridan, доступный для прослушивания ЗДЕСЬ. Harridan дает идеальное представление для повторного знакомства с поистине уникальным звучанием Porcupine Tree. Это мощное восьмиминутное путешествие, возвещающее о возвращении к активной деятельности совершенно необычной рок-группы. Porcupine Tree о Harridan и CLOSURE/CONTINUATION: «Harridan, как и несколько других новых песен, была в работе вскоре после выхода The Incident в 2009 году. Сначала эти композиции жили на жестком диске в медленно растущем компьютерном файле с пометкой PT2012, который потом переименовывался в PT2015, PT2018 и так далее. Были времена, когда мы даже забывали, что эти треки в принципе существуют — а потом наступала пора, когда они побуждали нас закончить их, чтобы посмотреть, куда они нас приведут. Слушая готовые работы, было ясно, что это не похоже ни на одну из наших работ вне группы. Это объединенная ДНК людей, стоящих за музыкой, означала, что эти треки формируют то, что бесспорно, безошибочно и очевидно является записью Porcupine Tree. Вы услышите, как эта ДНК течет через Harridan». Porcupine Tree — это Стивен Уилсон, Ричард Барбьери и Гэвин Харрисон. Впервые созданная Уилсоном в 1987 году в качестве пространства для экспериментальных записей, которые он делал вне своего синти-поп дуэта No-Man, группа Porcupine Tree в начале 90-х годов превратилась в полноценный коллектив, чтобы продолжить реализацию своих идей как на записи, так и на сцене. С годами Porcupine Tree постоянно развивались. Музыка коллектива переходила от пасторального психоделического рока и эмбиентных электронных саундскейпов к экспериментальному поп-музыке и, в конце концов, — с "шедевром 21 века" In Absentia (Classic Rock) — к собственному уникальному звучанию. Последние альбомы Porcupine Tree без труда объединили все эти жанры и позволили им занять уникальную для них музыкальную вселенную. Porcupine Tree выпустили десять альбомов, начиная с "On The Sunday of Life" 1992 года и заканчивая "The Incident" в 2009 году. Группа взяла творческий перерыв после своего самого большого на тот момент концертного выступления в Королевском Альберт-холле в октябре 2010 года — и теперь они возвращаются, чтобы удивить мир вновь.
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