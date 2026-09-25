Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка
Переиздание культового мини-альбома Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter запланировано к выходу 20 марта 2026 года под лейблом Music For Nations. Выпущенный изначально в 1999 году, этот EP стал связующим звеном между классическими альбомами «Cruelty and the Beast» и «Midian». Альбом сочетает в себе театральность, кинематографическую атмосферу, тяжелые риффы и узнаваемый экстремальный вокал Дэни Филта. Издание 2026 года предлагает обновленный взгляд на этот период творческого пика группы. Издание Cradle Of Filth — From The Cradle To Enslave на виниле Red on Clear Splatter, выходящее 20 марта 2026 года, включает 7 треков. Это расширенная версия классического EP, в которую включен бонус-трек «Dawn of Eternity». Включение «Dawn of Eternity» делает это издание идентичным оригинальному американскому релизу 1999 года, тогда как в европейских версиях этот трек ранее часто отсутствовал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитBlack Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитReturn To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитThe Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108919) виниловая пластинка