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Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка

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Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) - фото 2
Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Sophisticated Boom Boom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) - фото 1
  • Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) - фото 2
  • Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748312
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Sophisticated Boom Boom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'd Do Anything, That's The Way (I Like It), Absolutely Nothing, What I Want, Far Too Hard, You Make Me Wanna, Sit On It, Wish You Were Here, Misty Circles, Do It
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка

«Sophisticated Boom Boom» — дебютный альбом поп-группы Dead or Alive, вышедший в 1984 году. Лимитированное издание на фиолетовом 180 г виниле Будучи одной из первых синт-готических групп, Dead Or Alive создали этим альбомом новый ориентир. Эпатажные появления Пита Бернса и его драматичный стиль пения были характерны для этой новой группы. В их песни были интегрированы элементы синтпопа и танцевальной музыки. Альбом содержит первый хит группы — кавер-версию песни «That's the Way (I Like It)» группы KC & the Sunshine Band. Другой хит с альбома — «Misty Circles». Dead or Alive добились успеха в середине 1980-х и продали более 50 миллионов пластинок по всему миру. Основатель и вокалист Пит Бернс скончался в 2016 году, после чего группа прекратила своё существование.

Отзывы о товаре Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Sophisticated Boom Boom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'd Do Anything, That's The Way (I Like It), Absolutely Nothing, What I Want, Far Too Hard, You Make Me Wanna, Sit On It, Wish You Were Here, Misty Circles, Do It
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Sophisticated Boom Boom» — дебютный альбом поп-группы Dead or Alive, вышедший в 1984 году. Лимитированное издание на фиолетовом 180 г виниле Будучи одной из первых синт-готических групп, Dead Or Alive создали этим альбомом новый ориентир. Эпатажные появления Пита Бернса и его драматичный стиль пения были характерны для этой новой группы. В их песни были интегрированы элементы синтпопа и танцевальной музыки. Альбом содержит первый хит группы — кавер-версию песни «That's the Way (I Like It)» группы KC & the Sunshine Band. Другой хит с альбома — «Misty Circles». Dead or Alive добились успеха в середине 1980-х и продали более 50 миллионов пластинок по всему миру. Основатель и вокалист Пит Бернс скончался в 2016 году, после чего группа прекратила своё существование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Or Alive - Sophisticated Boom Boom (coloured) (8719262044357) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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