Bow Wow Wow - Love, Peace & Harmony - The Best Of (coloured) (8719262041585) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bow Wow Wow
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 748311
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bow Wow Wow
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Want Candy, Go Wild In The Country, Do You Wanna Hold Me?, Cowboy, Aphrodisiac, Chihuahua, Baby, Oh No, The Man Mountain, Lonesome Tonight, Love, Peace And Harmony, See Jungle! (Jungle Boy), Rikki Dee, (I'm A) TV Savage, Elimination Dancing, Mile High Club, Prince Of Darkness (Sinner, Sinner)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Bow Wow Wow - Love, Peace & Harmony - The Best Of (coloured) (8719262041585) виниловая пластинка
«Любовь, мир и гармония — лучшее от Bow Wow Wow» — это сборник культовой нью-вейв группы Bow Wow Wow, выпущенный в 2008 году. Группа была основана Малкольмом Маклареном, менеджером Sex Pistols. Макларен пригласил участников Adam and the Ants для создания группы, в которой 13-летняя Аннабелла Лвин исполнила ведущую вокальную партию. В течение следующих четырех лет группа доминировала в британских чартах, девять синглов вошли в Топ-100 Великобритании. Песни «Go Wild in the Country» и «I Want Candy» даже попали в топ-10. Их успех не ограничился Великобританией; они также пользовались успехом в Австралии, США и остальной Европе. Эта версия сборника включает песню «The Man Mountain», которая вошла в топ-10 в Бельгии и Нидерландах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bow Wow Wow
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Want Candy, Go Wild In The Country, Do You Wanna Hold Me?, Cowboy, Aphrodisiac, Chihuahua, Baby, Oh No, The Man Mountain, Lonesome Tonight, Love, Peace And Harmony, See Jungle! (Jungle Boy), Rikki Dee, (I'm A) TV Savage, Elimination Dancing, Mile High Club, Prince Of Darkness (Sinner, Sinner)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Любовь, мир и гармония — лучшее от Bow Wow Wow» — это сборник культовой нью-вейв группы Bow Wow Wow, выпущенный в 2008 году. Группа была основана Малкольмом Маклареном, менеджером Sex Pistols. Макларен пригласил участников Adam and the Ants для создания группы, в которой 13-летняя Аннабелла Лвин исполнила ведущую вокальную партию. В течение следующих четырех лет группа доминировала в британских чартах, девять синглов вошли в Топ-100 Великобритании. Песни «Go Wild in the Country» и «I Want Candy» даже попали в топ-10. Их успех не ограничился Великобританией; они также пользовались успехом в Австралии, США и остальной Европе. Эта версия сборника включает песню «The Man Mountain», которая вошла в топ-10 в Бельгии и Нидерландах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bow Wow Wow - Love, Peace & Harmony - The Best Of (coloured) (8719262041585) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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