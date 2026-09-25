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Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Don&#039;t Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Don&#039;t Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Don&#039;t Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748309
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Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка
5 240 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cities On Flame With Rock And Roll, The Red & The Black, Flaming Telepaths, Astronomy, This Ain't The Summer Of Love, (Don't Fear) The Reaper, I Love The Night, Goin' Through The Motions, Godzilla, In Thee, The Marshall Plan, Black Blade, Joan Crawford, Burnin' For You, Shooting Shark, Take Me Away
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка

Выпущенный в 2000 году альбом Don't Fear The Reaper: The Best of Blue ?yster Cult — это всеобъемлющая компиляция, демонстрирующая самые знаковые треки из легендарной карьеры Blue ?yster Cult. Альбом охватывает период от начала 1970-х до успеха в 1980-х годах и включает такие хиты, как легендарная "Don't Fear The Reaper", мощная "Godzilla" и завораживающая "Burnin' for You". Известные своим сочетанием хард-рока с элементами метала и психоделии, Blue ?yster Cult демонстрируют в этой коллекции сложную игру на гитаре и загадочные тексты. Альбом подчеркивает новаторское звучание группы, которое помогло сформировать рок-жанр благодаря уникальному сочетанию тяжелых риффов, сложных гармоний и мрачных тем. Как для давних поклонников, так и для новых слушателей, Don't Fear The Reaper: The Best of Blue ?yster Cult — это обязательный альбом, предлагающий идеальное знакомство с самыми влиятельными и нестареющими композициями группы. Альбом Don't Fear The Reaper: The Best Of Blue ?yster Cult выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров на прозрачном и черном мраморном виниле.

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cities On Flame With Rock And Roll, The Red & The Black, Flaming Telepaths, Astronomy, This Ain't The Summer Of Love, (Don't Fear) The Reaper, I Love The Night, Goin' Through The Motions, Godzilla, In Thee, The Marshall Plan, Black Blade, Joan Crawford, Burnin' For You, Shooting Shark, Take Me Away
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Выпущенный в 2000 году альбом Don't Fear The Reaper: The Best of Blue ?yster Cult — это всеобъемлющая компиляция, демонстрирующая самые знаковые треки из легендарной карьеры Blue ?yster Cult. Альбом охватывает период от начала 1970-х до успеха в 1980-х годах и включает такие хиты, как легендарная "Don't Fear The Reaper", мощная "Godzilla" и завораживающая "Burnin' for You". Известные своим сочетанием хард-рока с элементами метала и психоделии, Blue ?yster Cult демонстрируют в этой коллекции сложную игру на гитаре и загадочные тексты. Альбом подчеркивает новаторское звучание группы, которое помогло сформировать рок-жанр благодаря уникальному сочетанию тяжелых риффов, сложных гармоний и мрачных тем. Как для давних поклонников, так и для новых слушателей, Don't Fear The Reaper: The Best of Blue ?yster Cult — это обязательный альбом, предлагающий идеальное знакомство с самыми влиятельными и нестареющими композициями группы. Альбом Don't Fear The Reaper: The Best Of Blue ?yster Cult выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров на прозрачном и черном мраморном виниле.
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Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper - The Best Of (coloured) (8719262039896) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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