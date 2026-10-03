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36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка

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36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) - фото 2
36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
A Snow Capped Romance
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) - фото 1
  • 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) - фото 2
  • 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748306
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
A Snow Capped Romance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
At the End of August, The Heart and the Shape, Bloodwork, Kenai, Skin and Atmosphere, Song For the Fisherman, With Nothing Underneath, Destroy the Map, Installing the Catheter, Cure Eclipse, Waterhaul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка

A Snow Capped Romance — второй студийный альбом американской металкор-группы 36 Crazyfists, выпущенный в 2004 году. Издание на 180 г виниле с 4-страничным буклетом Группа 36 Crazyfists была образована в 1994 году в Никиски, Аляска, и выпустила свой второй студийный альбом "A Snow Capped Romance" на лейбле Roadrunner Records в 2004 году. Песни "At the End of August" и "Bloodwork" были выпущены как синглы, причем последняя прозвучала в фильме 2004 года "Обитель зла: Апокалипсис". Альбом, спродюсированный Джеймсом Полом Виснером, считается классикой металкора. Группа 36 Crazyfists прославилась на металкор-сцене, вплетая в свои композиции элементы других групп, но в целом создавая нечто невероятно уникальное и эмоционально захватывающее.

Отзывы о товаре 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
36 Crazyfists
Альбом (сингл)
A Snow Capped Romance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
At the End of August, The Heart and the Shape, Bloodwork, Kenai, Skin and Atmosphere, Song For the Fisherman, With Nothing Underneath, Destroy the Map, Installing the Catheter, Cure Eclipse, Waterhaul
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
A Snow Capped Romance — второй студийный альбом американской металкор-группы 36 Crazyfists, выпущенный в 2004 году. Издание на 180 г виниле с 4-страничным буклетом Группа 36 Crazyfists была образована в 1994 году в Никиски, Аляска, и выпустила свой второй студийный альбом "A Snow Capped Romance" на лейбле Roadrunner Records в 2004 году. Песни "At the End of August" и "Bloodwork" были выпущены как синглы, причем последняя прозвучала в фильме 2004 года "Обитель зла: Апокалипсис". Альбом, спродюсированный Джеймсом Полом Виснером, считается классикой металкора. Группа 36 Crazyfists прославилась на металкор-сцене, вплетая в свои композиции элементы других групп, но в целом создавая нечто невероятно уникальное и эмоционально захватывающее.
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