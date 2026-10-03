36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка
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Описание товара 36 Crazyfists - A Snow Capped Romance (8719262043756) виниловая пластинка
A Snow Capped Romance — второй студийный альбом американской металкор-группы 36 Crazyfists, выпущенный в 2004 году. Издание на 180 г виниле с 4-страничным буклетом Группа 36 Crazyfists была образована в 1994 году в Никиски, Аляска, и выпустила свой второй студийный альбом "A Snow Capped Romance" на лейбле Roadrunner Records в 2004 году. Песни "At the End of August" и "Bloodwork" были выпущены как синглы, причем последняя прозвучала в фильме 2004 года "Обитель зла: Апокалипсис". Альбом, спродюсированный Джеймсом Полом Виснером, считается классикой металкора. Группа 36 Crazyfists прославилась на металкор-сцене, вплетая в свои композиции элементы других групп, но в целом создавая нечто невероятно уникальное и эмоционально захватывающее.
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