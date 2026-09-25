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OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка

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OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 1
OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 2
OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 3
OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lifeforce
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 1
  • OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 2
  • OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 3
  • OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748305
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OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка
3 850 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lifeforce
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Life Force Theme, Space Walk (Discovery Pt. 1), Into The Alien Craft (Pt. 2), Exploration (Pt. 3), Sleeping Vampires (Pt. 4), Evil Visitation, Carlson's Story, Girl In The Raincoat, Web Of Destiny (Pt. 1), Web Of Destiny (Pt. 2), Web Of Destiny (Pt. 3)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка

«Lifeforce» — культовый научно-фантастический фильм ужасов 1985 года, снятый Тобом Хупером («Техасская резня бензопилой»). Музыкальное сопровождение к этому апокалиптическому погружению в хаос создал легендарный композитор Генри Манчини. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 пронумерованных экземпляров на цветном виниле. В комплект входит 4-страничный буклет с альтернативной обложкой, кадрами из фильма и раскладывающейся копией кинопостера. Генри Манчини широко признан одним из величайших композиторов в истории кино, о чем свидетельствует его впечатляющая коллекция наград: четыре «Оскара», «Золотой глобус» и двадцать премий «Грэмми», а также посмертная премия «Грэмми» за вклад в кинематограф. Он наиболее известен своей композицией «Moon River» в исполнении Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и, конечно же, в «Розовой пантере».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lifeforce
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Life Force Theme, Space Walk (Discovery Pt. 1), Into The Alien Craft (Pt. 2), Exploration (Pt. 3), Sleeping Vampires (Pt. 4), Evil Visitation, Carlson's Story, Girl In The Raincoat, Web Of Destiny (Pt. 1), Web Of Destiny (Pt. 2), Web Of Destiny (Pt. 3)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Lifeforce» — культовый научно-фантастический фильм ужасов 1985 года, снятый Тобом Хупером («Техасская резня бензопилой»). Музыкальное сопровождение к этому апокалиптическому погружению в хаос создал легендарный композитор Генри Манчини. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 пронумерованных экземпляров на цветном виниле. В комплект входит 4-страничный буклет с альтернативной обложкой, кадрами из фильма и раскладывающейся копией кинопостера. Генри Манчини широко признан одним из величайших композиторов в истории кино, о чем свидетельствует его впечатляющая коллекция наград: четыре «Оскара», «Золотой глобус» и двадцать премий «Грэмми», а также посмертная премия «Грэмми» за вклад в кинематограф. Он наиболее известен своей композицией «Moon River» в исполнении Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и, конечно же, в «Розовой пантере».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Lifeforce (Henry Mancini) (coloured) (8719262043572) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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