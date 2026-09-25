Return To Forever - Romantic Warrior (coloured) (8719262042728) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 748298
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Return To Forever - Romantic Warrior (coloured) (8719262042728) виниловая пластинка
Группа Return To Forever часто упоминается как одна из ключевых групп джаз-фьюжн движения 1970-х годов. Последним альбомом самого долгоиграющего «классического» состава группы (в который входили Чик Кориа Стэнли Кларк Ленни Уайт и Эл ДиМеола ) стал Romantic Warrior на котором они продолжили свои эксперименты в области джаз-рока и смежных музыкальных жанров. Альбом был высоко оценен критиками как за технически сложный стиль композиций, так и за мастерство музыкантов. Этот альбом более авангардный и менее фанковый, чем предыдущий альбом группы, No Mystery. Он стал самым продаваемым из всех альбомов Return to Forever, в конечном итоге получив золотой диск в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Группа Return To Forever часто упоминается как одна из ключевых групп джаз-фьюжн движения 1970-х годов. Последним альбомом самого долгоиграющего «классического» состава группы (в который входили Чик Кориа Стэнли Кларк Ленни Уайт и Эл ДиМеола ) стал Romantic Warrior на котором они продолжили свои эксперименты в области джаз-рока и смежных музыкальных жанров. Альбом был высоко оценен критиками как за технически сложный стиль композиций, так и за мастерство музыкантов. Этот альбом более авангардный и менее фанковый, чем предыдущий альбом группы, No Mystery. Он стал самым продаваемым из всех альбомов Return to Forever, в конечном итоге получив золотой диск в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Return To Forever - Romantic Warrior (coloured) (8719262042728) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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