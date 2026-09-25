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OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка

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OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 1
OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 2
OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
God Of War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 1
  • OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 2
  • OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
God Of War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
God Of War, Eiv?r P?lsd?ttir), Witch Of The Woods, Lullaby Of The Giants, Eiv?r P?lsd?ttir), Peaks Pass, A Giant's Prayer, The Dragon, Mimir, Magni And Modi, Echoes Of An Old Life, Helheim, The Healing, The Reach Of Your Godhood, Stone Mason, Valkyries, Deliverance, Salvation, The Ninth Realm, The Summit, Epilogue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка

Многократно отмеченная наградами приключенческая игра God Of War впервые вышла в 2005 году, но мгновенно стала настолько популярной, что студия Santa Monica Studio создала еще семь версий игры. Приквел к оригинальной игре, выпущенный в 2018 году для PlayStation 4, рассказывает о путешествии главного героя Кратоса по греческому миру вместе со своим сыном Атреем, идущим по пути мести за то, что олимпийские боги обманом заставили его убить свою семью. Официальный саундтрек получил премию BAFTA и был написан Беаром МакКрири. Он построен вокруг тем, которые он создал для главных героев игры. Вдохновленный музыкой викингов, МакКрири использовал экзотические инструменты и языки различных североевропейских народных традиций. В результате получилась музыкальная партитура с глубоким хоровым пением, грохочущими барабанами, пронзительными духовыми инструментами, а также участием фарерской певицы и автора песен Эйвор (Пальсдоттир). Американский композитор Беар МакКрири наиболее известен своей работой над такими телешоу, как «Звёздный крейсер Галактика», «Чужестранка», «Ходячие мертвецы», а также получил премию «Эмми» за заглавную тему альбома Da Vinci's Demons. Игра God of War выпущена ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на виниле бирюзового цвета. В этот комплект входит 4-страничный буклет с аннотациями Беара МакКрири.

Отзывы о товаре OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
God Of War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
God Of War, Eiv?r P?lsd?ttir), Witch Of The Woods, Lullaby Of The Giants, Eiv?r P?lsd?ttir), Peaks Pass, A Giant's Prayer, The Dragon, Mimir, Magni And Modi, Echoes Of An Old Life, Helheim, The Healing, The Reach Of Your Godhood, Stone Mason, Valkyries, Deliverance, Salvation, The Ninth Realm, The Summit, Epilogue
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Многократно отмеченная наградами приключенческая игра God Of War впервые вышла в 2005 году, но мгновенно стала настолько популярной, что студия Santa Monica Studio создала еще семь версий игры. Приквел к оригинальной игре, выпущенный в 2018 году для PlayStation 4, рассказывает о путешествии главного героя Кратоса по греческому миру вместе со своим сыном Атреем, идущим по пути мести за то, что олимпийские боги обманом заставили его убить свою семью. Официальный саундтрек получил премию BAFTA и был написан Беаром МакКрири. Он построен вокруг тем, которые он создал для главных героев игры. Вдохновленный музыкой викингов, МакКрири использовал экзотические инструменты и языки различных североевропейских народных традиций. В результате получилась музыкальная партитура с глубоким хоровым пением, грохочущими барабанами, пронзительными духовыми инструментами, а также участием фарерской певицы и автора песен Эйвор (Пальсдоттир). Американский композитор Беар МакКрири наиболее известен своей работой над такими телешоу, как «Звёздный крейсер Галактика», «Чужестранка», «Ходячие мертвецы», а также получил премию «Эмми» за заглавную тему альбома Da Vinci's Demons. Игра God of War выпущена ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на виниле бирюзового цвета. В этот комплект входит 4-страничный буклет с аннотациями Беара МакКрири.
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OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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