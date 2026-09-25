OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - God Of War (Bear McCreary) (8719262042803) виниловая пластинка
Многократно отмеченная наградами приключенческая игра God Of War впервые вышла в 2005 году, но мгновенно стала настолько популярной, что студия Santa Monica Studio создала еще семь версий игры. Приквел к оригинальной игре, выпущенный в 2018 году для PlayStation 4, рассказывает о путешествии главного героя Кратоса по греческому миру вместе со своим сыном Атреем, идущим по пути мести за то, что олимпийские боги обманом заставили его убить свою семью. Официальный саундтрек получил премию BAFTA и был написан Беаром МакКрири. Он построен вокруг тем, которые он создал для главных героев игры. Вдохновленный музыкой викингов, МакКрири использовал экзотические инструменты и языки различных североевропейских народных традиций. В результате получилась музыкальная партитура с глубоким хоровым пением, грохочущими барабанами, пронзительными духовыми инструментами, а также участием фарерской певицы и автора песен Эйвор (Пальсдоттир). Американский композитор Беар МакКрири наиболее известен своей работой над такими телешоу, как «Звёздный крейсер Галактика», «Чужестранка», «Ходячие мертвецы», а также получил премию «Эмми» за заглавную тему альбома Da Vinci's Demons. Игра God of War выпущена ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на виниле бирюзового цвета. В этот комплект входит 4-страничный буклет с аннотациями Беара МакКрири.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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