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OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) виниловая пластинка

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OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 1
OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 2
OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Thin Red Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 1
  • OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 2
  • OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748296
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Thin Red Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Coral Atoll, The Lagoon, Journey To The Line, Light, Beam, Air, Stone In My Heart, The Village, Silence, God Yu Tekem Laef Blong Mi, Sit Back & Relax
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Coral Atoll, The Lagoon, Journey To The Line, Light, Beam, Air, Stone In My Heart, The Village, Silence, God Yu Tekem Laef Blong Mi, Sit Back & Relax

Отзывы о товаре OST - The Thin Red Line (Hans Zimmer) (coloured) (8719262040885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Thin Red Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Coral Atoll, The Lagoon, Journey To The Line, Light, Beam, Air, Stone In My Heart, The Village, Silence, God Yu Tekem Laef Blong Mi, Sit Back & Relax
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Coral Atoll, The Lagoon, Journey To The Line, Light, Beam, Air, Stone In My Heart, The Village, Silence, God Yu Tekem Laef Blong Mi, Sit Back & Relax
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