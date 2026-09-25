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Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) - фото 1
  • Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) - фото 2
  • Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748292
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Загружаем...
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Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Жанр
панк
Трек-лист
So Far Away, Let It Be Me, Story of My Life, Sick Boys, Ring of Fire, Ball and Chain, It Coulda Been Me, She's a Knockout, A Place in My Heart, Drug Train
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка

Третий одноименный альбом американской панк-рок-групы Social Distortion, выпущенный в 1990 году, стал их самой известной работой и породил самые успешные синглы, включая «Ball and Chain», «Story of My Life» и кавер на песню Джонни Кэша «Ring of Fire». Лимитированное издание на цветном 180 г виниле Сочетая панк с рокабилли, блюзом и кантри, он размыл границы между рокабилли и панком в стиле Ramones. Этот альбом найдет отклик у тех, кто ищет корни панк-гранж-рок-наследия. Такие альбомы демонстрируют, почему Social Distortion пережили упадок хардкор-сцены Лос-Анджелеса и добились известности. После более чем четырех десятилетий на сцене Social Distortion продолжают гастролировать и создавать новую музыку, а выход их восьмого студийного альбома ожидается в 2026 году. На сегодняшний день они выпустили семь полноформатных студийных альбомов, а также сборники, концертные записи и видеоклипы.

Отзывы о товаре Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Social Distortion
Альбом (сингл)
Social Distortion
Жанр
панк
Трек-лист
So Far Away, Let It Be Me, Story of My Life, Sick Boys, Ring of Fire, Ball and Chain, It Coulda Been Me, She's a Knockout, A Place in My Heart, Drug Train
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Третий одноименный альбом американской панк-рок-групы Social Distortion, выпущенный в 1990 году, стал их самой известной работой и породил самые успешные синглы, включая «Ball and Chain», «Story of My Life» и кавер на песню Джонни Кэша «Ring of Fire». Лимитированное издание на цветном 180 г виниле Сочетая панк с рокабилли, блюзом и кантри, он размыл границы между рокабилли и панком в стиле Ramones. Этот альбом найдет отклик у тех, кто ищет корни панк-гранж-рок-наследия. Такие альбомы демонстрируют, почему Social Distortion пережили упадок хардкор-сцены Лос-Анджелеса и добились известности. После более чем четырех десятилетий на сцене Social Distortion продолжают гастролировать и создавать новую музыку, а выход их восьмого студийного альбома ожидается в 2026 году. На сегодняшний день они выпустили семь полноформатных студийных альбомов, а также сборники, концертные записи и видеоклипы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Social Distortion - Social Distortion (coloured) (8719262044081) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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