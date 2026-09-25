She Wants Revenge - She Wants Revenge (coloured) (0600753957691) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
She Wants Revenge
Альбом (сингл)
She Wants Revenge
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 748290
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753957691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
She Wants Revenge
Альбом (сингл)
She Wants Revenge
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Red Flags And Long Nights, These Things, I Don't Wanna Fall In Love, Out Of Control, Monologue, Broken Promises For Broken Hearts, Sister, Disconnect, Us, Someone Must Get Hurt, Tear You Apart, She Loves Me, She Loves Me Not
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара She Wants Revenge - She Wants Revenge (coloured) (0600753957691) виниловая пластинка
Американская готическая рок/пост-панк группа She Wants Revenge была основана в 2004 году Адамом Бравином и Джастином Уорфилдом. Ее дебютный студийный альбом, вышедший в 2006 году и названный ее именем, включал синглы «These Things» и «Tear You Apart». После выхода альбом достиг 38-го места в чарте Billboard 200, 3-го места в чарте Billboard Top Dance/Electronic Albums и 9-го места в чарте Top Rock Albums в США. Альбом "She Wants Revenge" выпущен в формате двойного винила и поставляется в разворачивающемся конверте.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753957691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
She Wants Revenge
Альбом (сингл)
She Wants Revenge
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Red Flags And Long Nights, These Things, I Don't Wanna Fall In Love, Out Of Control, Monologue, Broken Promises For Broken Hearts, Sister, Disconnect, Us, Someone Must Get Hurt, Tear You Apart, She Loves Me, She Loves Me Not
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Американская готическая рок/пост-панк группа She Wants Revenge была основана в 2004 году Адамом Бравином и Джастином Уорфилдом. Ее дебютный студийный альбом, вышедший в 2006 году и названный ее именем, включал синглы «These Things» и «Tear You Apart». После выхода альбом достиг 38-го места в чарте Billboard 200, 3-го места в чарте Billboard Top Dance/Electronic Albums и 9-го места в чарте Top Rock Albums в США. Альбом "She Wants Revenge" выпущен в формате двойного винила и поставляется в разворачивающемся конверте.
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She Wants Revenge - She Wants Revenge (coloured) (0600753957691) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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