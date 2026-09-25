OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 748289
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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rain, I'm Not, The Point (Bonus Track), Sarah and David, A Big, Bold, Beautiful Journey, The Door (Bonus Track), The Lighthouse, Silent (Bonus Track), Memory of Dad, High School, Mom Passed Away, To Her Mother's Side, Memories of Mother, The Balloon and the Bear, Earth Kiss, Couple Fight, The Accident (Bonus Track), Midnight Walk, Two Paths, The Childhood Home, When I Was Young, Meet Again (Bonus Track), The Risk - Performed by Laufey, Winter Wonderland - Performed by Laufey, But Beautiful - Per
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка
Музыка легендарного композитора Дзё Хисаиси к фильму режиссера Коганады 2025 года «A Big Bold Beautiful Journey». Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Колин Фаррелл. Лимитированное издание на красном и синем виниле,сторона D с трафаретной печатью Саундтрек стал дебютом в американской киномузыке одного из величайших ныне живущих кинокомпозиторов Дзё Хисаиси, широко известного культовыми работами для студии Ghibli.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
A Big Bold Beautiful Journey
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rain, I'm Not, The Point (Bonus Track), Sarah and David, A Big, Bold, Beautiful Journey, The Door (Bonus Track), The Lighthouse, Silent (Bonus Track), Memory of Dad, High School, Mom Passed Away, To Her Mother's Side, Memories of Mother, The Balloon and the Bear, Earth Kiss, Couple Fight, The Accident (Bonus Track), Midnight Walk, Two Paths, The Childhood Home, When I Was Young, Meet Again (Bonus Track), The Risk - Performed by Laufey, Winter Wonderland - Performed by Laufey, But Beautiful - Per
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыка легендарного композитора Дзё Хисаиси к фильму режиссера Коганады 2025 года «A Big Bold Beautiful Journey». Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Колин Фаррелл. Лимитированное издание на красном и синем виниле,сторона D с трафаретной печатью Саундтрек стал дебютом в американской киномузыке одного из величайших ныне живущих кинокомпозиторов Дзё Хисаиси, широко известного культовыми работами для студии Ghibli.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - A Big Bold Beautiful Journey (Joe Hisaishi) (coloured) (0810155841829) виниловая пластинка