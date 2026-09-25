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Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ghost Opera: The Second Coming
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) - фото 1
  • Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135713634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ghost Opera: The Second Coming
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Solitaire, Rule the World, Ghost Opera, The Human Stain, Blucher, Love You to Death, Up Through the Ashes, Mourning Star, Silence of the Darkness, Anthem, Eden Echo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Solitaire, Rule the World, Ghost Opera, The Human Stain, Blucher, Love You to Death, Up Through the Ashes, Mourning Star, Silence of the Darkness, Anthem, Eden Echo

Отзывы о товаре Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810135713634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ghost Opera: The Second Coming
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Solitaire, Rule the World, Ghost Opera, The Human Stain, Blucher, Love You to Death, Up Through the Ashes, Mourning Star, Silence of the Darkness, Anthem, Eden Echo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Solitaire, Rule the World, Ghost Opera, The Human Stain, Blucher, Love You to Death, Up Through the Ashes, Mourning Star, Silence of the Darkness, Anthem, Eden Echo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamelot - Ghost Opera: The Second Coming (0810135713634) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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