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DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) - фото 1
  • DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429210590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Трек-лист
The Power, TS Graye), Quakin', The Right (with Confidence Man), Dan Whitlam), Turning The Page, ARY), just lil), Moyka), Everything U, Something That I've Never Known (with SG Lewis), Our Mother's Walk, If This Is It (Lake Erie Mix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка

«If This Is It» — третий студийный альбом шведского продюсера DJ Seinfeld (настоящее имя Арман Якобссон) Издание на прозрачном зеленом виниле Альбом стал результатом четырехлетней работы, начатой сразу после выхода предыдущей пластинки Mirrors (2021). По словам артиста, это самая личная музыка, которую он когда-либо выпускал. DJ Seinfeld — шведский электронный продюсер и диджей, ставший одним из ключевых лиц жанра lo-fi house. Его музыка известна сочетанием энергичных танцевальных ритмов с глубокой меланхолией и ностальгией.

Отзывы о товаре DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429210590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
DJ Seinfeld
Альбом (сингл)
If This Is It
Жанр
House
Трек-лист
The Power, TS Graye), Quakin', The Right (with Confidence Man), Dan Whitlam), Turning The Page, ARY), just lil), Moyka), Everything U, Something That I've Never Known (with SG Lewis), Our Mother's Walk, If This Is It (Lake Erie Mix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«If This Is It» — третий студийный альбом шведского продюсера DJ Seinfeld (настоящее имя Арман Якобссон) Издание на прозрачном зеленом виниле Альбом стал результатом четырехлетней работы, начатой сразу после выхода предыдущей пластинки Mirrors (2021). По словам артиста, это самая личная музыка, которую он когда-либо выпускал. DJ Seinfeld — шведский электронный продюсер и диджей, ставший одним из ключевых лиц жанра lo-fi house. Его музыка известна сочетанием энергичных танцевальных ритмов с глубокой меланхолией и ностальгией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


DJ Seinfeld - If This Is It (coloured) (5054429210590) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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