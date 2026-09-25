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Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка

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Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 2
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Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Lesser Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 1
  • Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 2
  • Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 3
  • Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748262
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Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506850388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Lesser Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lust, Modulations, Pain, Run, Crimea, Love, Spell
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка

Lesser Man — дебютный EP американского дарквейв-дуэта Boy Harsher, первоначально выпущенный на кассете в 2014 году, а затем переизданный в 2017/2018 годах. Издание на цветном виниле Записанный в домашних условиях в Саванне, штат Джорджия, EP представляет собой сырое, меланхоличное сочетание минималистичных электронных битов и завораживающего вокала, включая такие треки, как «Lust», «Pain» и «Modulations». Lesser Man оззнаменовал собой важный этап в переходе дуэта от их первоначального проекта Teen Dreamz.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506850388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Lesser Man
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lust, Modulations, Pain, Run, Crimea, Love, Spell
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Lesser Man — дебютный EP американского дарквейв-дуэта Boy Harsher, первоначально выпущенный на кассете в 2014 году, а затем переизданный в 2017/2018 годах. Издание на цветном виниле Записанный в домашних условиях в Саванне, штат Джорджия, EP представляет собой сырое, меланхоличное сочетание минималистичных электронных битов и завораживающего вокала, включая такие треки, как «Lust», «Pain» и «Modulations». Lesser Man оззнаменовал собой важный этап в переходе дуэта от их первоначального проекта Teen Dreamz.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Boy Harsher - Lesser Man (EP) (coloured) (4250506850388) виниловая пластинка – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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