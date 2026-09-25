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Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка

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Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) - фото 2
Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
SEVEN AND THE RAGGED TIGER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) - фото 1
  • Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) - фото 2
  • Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197640902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
SEVEN AND THE RAGGED TIGER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Reflex, New Moon on Monday, (I'm Looking For) Cracks in the Pavement, I Take the Dice, Of Crime and Passion, Union of the Snake, Shadows on Your Side, Tiger Tiger, The Seventh Stranger
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка

Seven and the Ragged Tiger — третий студийный альбом британской группы Duran Duran, выпущенный в 1983 году Издание на виниле. Наряду со своим предшественником Rio (1982) считается самым коммерчески успешным в дискографии группы, дебютировав Великобритании на 1-м месте UK Albums Chart, а в Американском Billboard Top LPs & Tape — на 8-м.

Отзывы о товаре Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197640902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
SEVEN AND THE RAGGED TIGER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Reflex, New Moon on Monday, (I'm Looking For) Cracks in the Pavement, I Take the Dice, Of Crime and Passion, Union of the Snake, Shadows on Your Side, Tiger Tiger, The Seventh Stranger
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Seven and the Ragged Tiger — третий студийный альбом британской группы Duran Duran, выпущенный в 1983 году Издание на виниле. Наряду со своим предшественником Rio (1982) считается самым коммерчески успешным в дискографии группы, дебютировав Великобритании на 1-м месте UK Albums Chart, а в Американском Billboard Top LPs & Tape — на 8-м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger (5054197640902) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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