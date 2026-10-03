Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43&quot;-95&quot; макс.75кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.83

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон

Настенное крепление с отрицательным углом наклона для больших панелей, сочетающее в себе высокую грузоподъемность и компактный вылет от стены.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Описание
Настенное крепление с отрицательным углом наклона для больших панелей, сочетающее в себе высокую грузоподъемность и компактный вылет от стены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон - данный товар вы можете купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...