Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
В наличии
Код товара: 748252
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Загружаем...
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.83
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон
Настенное крепление с отрицательным углом наклона для больших панелей, сочетающее в себе высокую грузоподъемность и компактный вылет от стены.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
75
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Настенное крепление с отрицательным углом наклона для больших панелей, сочетающее в себе высокую грузоподъемность и компактный вылет от стены.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM852T черный 43"-95" макс.75кг настенный наклон - данный товар вы можете купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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