Кронштейн для телевизора Ultramounts UM851T черный 60"-120" макс.120кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
80
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
120
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
80
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
120
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM851T черный 60"-120" макс.120кг настенный наклон
Сверхпрочный наклонный кронштейн индустриального класса, разработанный специально для огромных экранов весом до 120 кг.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
80
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
120
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный наклонный кронштейн индустриального класса, разработанный специально для огромных экранов весом до 120 кг.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM851T черный 60"-120" макс.120кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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