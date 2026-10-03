Кронштейн для телевизора Ultramounts UM845 черный 32"-75" макс.45кг настенный наклон
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 748248
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 060 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.31
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM845 черный 32"-75" макс.45кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM845 черный 32"-75" макс.45кг настенный наклон
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM845 черный 32"-75" макс.45кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM845 черный 32"-75" макс.45кг настенный наклон - стоимость товара 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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