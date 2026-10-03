Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748246
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
4.18
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 020 руб. 5 398 руб.755 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 840T черный
-
В наличииЦена 3 030 руб. 6 212 руб.758 руб. в СплитКронштейн настенный ONKRON UF4 40-80" (фиксированный, до 75 кг, ...
-
В наличииЦена 3 030 руб. 10 082 руб.758 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 911 (макс.50кг) черный
-
В наличииЦена 3 050 руб. 6 229 руб.763 руб. в СплитКронштейн для телевизора Arm Media COBRA-51 черный
-
В наличииЦена 3 070 руб. 6 627 руб.768 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax DIX-18 черный 22"-55" макс.40кг ...
-
В наличииЦена 3 080 руб. 5 974 руб.770 руб. в СплитКронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 571 руб.773 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 843T черный
-
В наличииЦена 3 210 руб. 7 740 руб.803 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 873 черный 37"-70" макс....
-
В наличииЦена 3 240 руб. 6 930 руб.810 руб. в СплитКронштейн для телевизора Arm Media PT-16 черный 22"-65" макс.40к...
-
В наличииЦена 3 260 руб. 5 525 руб.815 руб. в СплитКронштейн для мониторов Arm Media LCD-T43 (макс. 20кг) черный
-
В наличииЦена 3 270 руб. 8 526 руб.818 руб. в СплитКронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый
-
В наличииЦена 3 360 руб. 7 439 руб.840 руб. в СплитКронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/...
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM825F черный 60"-120" макс.120кг настенный фиксированный