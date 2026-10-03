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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32&quot;-70&quot; макс.65кг настенный фиксированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.2

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный

Ультратонкий фиксированный кронштейн с минимальным зазором от стены (всего 9 мм), рассчитанный на тяжелые ТВ и оснащенный встроенным водяным уровнем для точного монтажа.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий фиксированный кронштейн с минимальным зазором от стены (всего 9 мм), рассчитанный на тяжелые ТВ и оснащенный встроенным водяным уровнем для точного монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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