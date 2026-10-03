Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 748244
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1 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.2
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный
Ультратонкий фиксированный кронштейн с минимальным зазором от стены (всего 9 мм), рассчитанный на тяжелые ТВ и оснащенный встроенным водяным уровнем для точного монтажа.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
9
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Совместимость с креплением VESA
200x100, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Ультратонкий фиксированный кронштейн с минимальным зазором от стены (всего 9 мм), рассчитанный на тяжелые ТВ и оснащенный встроенным водяным уровнем для точного монтажа.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM817F черный 32"-70" макс.65кг настенный фиксированный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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