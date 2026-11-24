Кронштейн для телевизора Onkron SM6 черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон (SM6-B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
34
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200?200, 200?300, 200?400, 300?200, 300?300, 300?400, 400?200, 400?300, 400?400, 500?200, 500?300, 500?400, 600?200, 600?300, 600?400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 748241
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
34
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200?200, 200?300, 200?400, 300?200, 300?300, 300?400, 400?200, 400?300, 400?400, 500?200, 500?300, 500?400, 600?200, 600?300, 600?400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.5
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron SM6 черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон (SM6-B)
Кронштейн для телевизора ONKRON SM6 позволяет закрепить экран на удобной высоте, чтобы удобно смотреть телевизор дома, сэкономить место в комнате и создать более минималистичный интерьер. Также кронштейн позволяет гибко использовать телевизор для рабочих задач — от организации видеосвязи и презентаций до показа рекламы и важной информации для клиентов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
34
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200?200, 200?300, 200?400, 300?200, 300?300, 300?400, 400?200, 400?300, 400?400, 500?200, 500?300, 500?400, 600?200, 600?300, 600?400
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора ONKRON SM6 позволяет закрепить экран на удобной высоте, чтобы удобно смотреть телевизор дома, сэкономить место в комнате и создать более минималистичный интерьер. Также кронштейн позволяет гибко использовать телевизор для рабочих задач — от организации видеосвязи и презентаций до показа рекламы и важной информации для клиентов.
Купить Кронштейн для телевизора Onkron SM6 черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон (SM6-B) - по цене 5720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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