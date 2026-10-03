Кронштейн для телевизора Hyundai SL-X1 черный 32"-55" макс.50кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
15
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748239
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
15
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.08
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai SL-X1 черный 32"-55" макс.50кг настенный фиксированный
Фиксированный настенный кронштейн (серия SL-X1) для ультраплотной посадки среднеразмерных телевизоров близко к стене.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
15
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Фиксированный настенный кронштейн (серия SL-X1) для ультраплотной посадки среднеразмерных телевизоров близко к стене.
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-X1 черный 32"-55" макс.50кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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