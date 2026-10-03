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Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748238
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.2

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Мощная поворотно-выдвижная модель с усиленным конструктивом, предназначенная для выноса и разворота телевизоров гигантских диагоналей.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
250
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400, 800x400
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная поворотно-выдвижная модель с усиленным конструктивом, предназначенная для выноса и разворота телевизоров гигантских диагоналей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai SL-F1 черный 43"-90" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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