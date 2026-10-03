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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 18
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 19
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 20
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 21
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 22
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 23
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 19
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 20
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 21
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 22
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 23
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32&quot;-65&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.41

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон

Практичное наклонное крепление для телевизоров популярных размеров, позволяющее избавиться от бликов солнца на экране.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Практичное наклонное крепление для телевизоров популярных размеров, позволяющее избавиться от бликов солнца на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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