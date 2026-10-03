Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
В наличии
Код товара: 748236
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1 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.41
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон
Практичное наклонное крепление для телевизоров популярных размеров, позволяющее избавиться от бликов солнца на экране.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Практичное наклонное крепление для телевизоров популярных размеров, позволяющее избавиться от бликов солнца на экране.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг настенный наклон - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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