Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T1 черный 15"-48" макс.25кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 748235
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1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Вес, г.
610
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T1 черный 15"-48" макс.25кг настенный наклон
Легкий наклонный кронштейн под малые и средние экраны, сочетающий простоту конструкции и аккуратный внешний вид.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Легкий наклонный кронштейн под малые и средние экраны, сочетающий простоту конструкции и аккуратный внешний вид.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T1 черный 15"-48" макс.25кг настенный наклон - этот товар вы можете купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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