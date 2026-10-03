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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15&quot;-48&quot; макс.25кг настенный фиксированный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Вес, г.
540

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный

Самый компактный фиксированный кронштейн в линейке для небольших телевизоров с квадратной раскладкой отверстий VESA.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
23
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x200
Страна производитель
Китай
Описание
Самый компактный фиксированный кронштейн в линейке для небольших телевизоров с квадратной раскладкой отверстий VESA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-S1 черный 15"-48" макс.25кг настенный фиксированный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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