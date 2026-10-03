Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R4 черный 13"-65" макс.25кг настенный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
232
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x200, 400x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 748231
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
232
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.55
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R4 черный 13"-65" макс.25кг настенный поворот и наклон
Универсальный шарнирный кронштейн среднего уровня, который позволяет выдвигать, наклонять и поворачивать телевизор в стороны.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
232
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Универсальный шарнирный кронштейн среднего уровня, который позволяет выдвигать, наклонять и поворачивать телевизор в стороны.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-R4 черный 13"-65" макс.25кг настенный поворот и наклон - купить по цене 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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