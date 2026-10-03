Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N5 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
371
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 748227
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4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
371
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.23
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N5 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Двухрычажный поворотно-выдвижной механизм, обеспечивающий ровное и плавное перемещение тяжелых ТВ без перекосов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
371
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Двухрычажный поворотно-выдвижной механизм, обеспечивающий ровное и плавное перемещение тяжелых ТВ без перекосов.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N5 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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